Balingen Fachschüler gehen auf Roboterschulung

Seit einem Jahr bietet die schuleigene Lernfabrik 4.0 vielfältige Möglichkeiten der Simulation und Programmierung. Dem Fachbereichsleiter der Fachschule für Elektro- und Automatisierungstechnik, Wilfried Henle, ist es wichtig, digitale Fertigungsabläufe auch im Großen zu studieren. Hierfür begibt sich die Technikerklasse jährlich auf eine einwöchige Roboterschulung.

In einem Basiskurs am Technologie- und Schulungszentrum der Firma SHL Automatisierungstechnik in Böttingen wurden nun die Grundkenntnisse der Roborterprogrammierung erlernt und ein großer Schritt Richtung Industrie 4.0 getan. "Denn in praktisch allen modernen Fertigungsanlagen findet man Roboter, besonders viele im Bereich der Automobilfertigung", so Henle.

Nach einer Einführung in Robotertechnik und Programmierung wurden die Schüler selbst aktiv. In Arbeitsgruppen programmierten sie ein selbst gestaltetes Projekt und beobachteten die Prozessabläufe in der Realität.