Balingen EU-Politiker Norbert Lins auf Sommertour

Im Anschluss fand ein Gespräch mit dem Schömberger Bürgermeister Karl-Josef Sprenger, Unternehmern und dem CDU-Ortsverband um Marc Schwarz in der "Waldschenke" statt. Die Unternehmer berichteten von aktuellen Problemen in der Wirtschaft. Mittelständler Fred Rauch stellte fest, dass es bei der derzeitigen Lage am Arbeitsmarkt extrem schwierig sei, Mitarbeiter zu finden. Auch bei den Inhabern der Waldschenke, Heinz und Marco Koch, ist das Problem bekannt.

Übereinstimmend war man sich einig, wie wichtig die Freizügigkeit für Arbeitnehmer innerhalb der EU sei: Ohne osteuropäische Arbeitskräfte wären die strukturellen Probleme des Mittelstands weitaus größer.

Den Abschluss des Tages bildete ein Besuch der Integrierten Leitstelle des DRK in Balingen. Der Leiter der Leitstelle, Alwin Koch, und Kreisbrandmeister Stefan Herrmann boten einen Einblick in die Arbeit der Leitstelle, bei der alle Notrufe über die "112" aus dem Zollernalbkreis eingehen. Im Gespräch stellte sich eine geplante Änderung zum Führerschein als problematisch heraus: Künftig soll für den Transport von mehr als drei Personen in einem Fahrzeug von mehr als 2,5 Tonnen der Busführerschein benötigt werden. Die ehrenamtlich tätigen Rettungskräfte, welche die Rettungswagen steuern, besitzen einen solchen aber nicht. Norbert Lins will sich kundig machen, ob für Einsatzkräfte Ausnahmeregelungen geschaffen werden können.