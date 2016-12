Balingen Etwas Wehmut ist schon dabei

Balingen. Angefangen hat alles 1985, erinnern sich die Mitstreiter um Herbert Bieser, Josef, Herrmann und Conny Horn sowie Bernhard Schädle-Horn. Sie arbeiteten damals im Weltladen Meßstetten, dem ersten im Zollernalbkreis, und gründeten den Ableger in Balingen in einem städtischen Gebäude in der Neuen Straße 33 an der Ecke zur Färberstraße.

In den Jahren danach zog der Weltladen zweimal um: zuerst in den Zwinger am Alten Markt, dann in den Brückenweg – beides Gebäude im Eigentum der Stadt.

"Dann wagten wir den Schritt aus subventionierten Gebäuden in ein privates Mietverhältnis", so Bernhard Schädle-Horn. 1999 wurde der Laden in der Schwanenstraße 11 bezogen, wo der Weltladen 17 Jahre und vier Monate seinen Sitz hatte. In dieser Zeit bildete sich ein Team aus mehr als 30 engagierten Mitarbeitern.