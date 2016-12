Beim Weihnachtskonzert des Musikvereins Erzingen (wir berichteten) wurden auch Ehrungen vorgenommen. Ingrid Fischer erhielt die Fördermedaille in Bronze, Ursel Ruminsky die Fördermedaille in Silber. Jule Pfefferle hat die D1-Prüfung bestanden, und Helmut Pfefferle wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Thomas Finke erhielt die Fördermedaille in Bronze. Das Bild zeigt von links Ingrid Fischer, Ursel Ruminsky, Jule Pfefferle, Helmut Pfefferle und Thomas Finke, denen der Vorsitzende des Musikvereins, Albrecht Weinmann, gratuliert hat. Foto: Verein