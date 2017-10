Zum letzten Mal in dieser Saison ist am Samstag in der Erzinger Moste Saft gepresst worden. Insgesamt war die Ausbeute in diesem Jahr nach den Frosttagen im Frühjahr recht mager: Aufgrund der kühlen Temperaturen sind viele Blüten erfroren, sodass der Obstertrag weit unter dem der Vorjahre geblieben ist. Die Qualität der Früchte war indes recht gut. Foto: Dillmann