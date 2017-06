Balingen Erstes Entscheidungsspiel steht an

Während die Geislinger am Ende 14 Zähler Vorsprung auf den Tabellendritten Binsdorf hatten, erwies sich die Burladinger Teilnahme an der Aufstiegsrelegation als Zitterspiel. Am Saisonende waren der Spitzenreiter SG Stein/Boll II (98:20 Tore), Burladingen II (77:19) und der SV Ringingen (76:26) punktgleich. Durch einen 13:2-Kantersieg gegen Türk Hechingen zogen die Fehlastädter noch an Ringingen vorbei, der den TSV Hausen im Killertal mit 4:2 schlug.

"Das war ein überragend hoher Sieg. Türk Hechingen war chancenlos. Da wir über den Stand in Hausen informiert waren, konnten wir es uns leisten, ab der 60. Minute Spieler für die Relegation zu schonen. Für den Gegner war es das dritte Spiel binnen sechs Tagen, zudem fehlten gleich vier oder fünf Spieler bei ihnen und sie waren auch wegen des Fastenmonats Ramadan geschwächt", kennt Scheu, dessen Team nur auf einen Spieler verzichten musste, die Gründe für den Kantersieg. "Unser Ziel ist der Aufstieg, ein Muss ist es aber nicht. Selbst wenn wir es nicht schaffen würden, hätten wir trotzdem eine tolle Saison gespielt", blickt Scheu optimistisch auf die Partie voraus.

Der Sieger dieser Begegnung trifft am Sonntag, 11. Juni auf den Vizemeister der B1, den FC Onstmettingen. Der Gewinner dieser Partie steigt in die A-Liga auf. Für die Verlierer der beiden Partien ist der Aufstiegstraum noch nicht passé. diese haben die Möglichkeit am 16. und 17. Juni in den Entscheidungsspielen gegen die Relegationsteilnehmer aus der A1 und A2 ebenfalls den Aufstieg in die A-Liga perfekt zu machen.