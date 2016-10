Balingen Erst verloren, dann gefunden und niemals abgeholt

Die Schnäppchenjäger rissen sich vor allem Kinderkleidung unter den Nagel. Diese machte rund zwei Drittel des Angebots aus und bot eine enorme Auswahl.

Exotischer ging es bei den Fundtieren zu. So wurden im vergangenen Jahr etwa eine Wasserschildkröte und eine Schlange abgegeben. Bei solchen Tieren kümmert sich die Stadtverwaltung selbst um geeignete Besitzer. Alles wird das Fundbüro indes nicht los. Deshalb werden die Überbleibsel der Börse an das DRK gespendet. Der Erlös der Aktion geht an gemeinnützige Zwecke.

Wer selbst etwas verliert, sollte übrigens innerhalb eines halben Jahres beim Fundbüro vorbeischauen, sonst landet das Eigentum bei der Fundsachenbörse. Gefundene Fahrräder werden dann markiert, so dass der neue, rechtmäßige Besitzer nicht des Diebstahls bezichtigt werden kann.