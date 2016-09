Balingen Erneut Feuerwehr-Einsatz bei Bizerba

Balingen - Das Balinger Unternehmen Bizerba kommt nach der Bombendrohung am Freitag nicht zur Ruhe. Am Sonntagmorgen gab es den nächsten Großeinsatz der Feuerwehr an der Unternehmenszentrale in Balingen – Grund war Kühlmittel, das im EDV-Raum ausgelaufen war.