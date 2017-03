Balingen Erna Geiger wird 90 – und ist zufrieden

Gemeinsam mit ihrer älteren Schwester hatte die Jubilarin in Heselwangen eine schöne Kindheit. Die Eltern betrieben eine Landwirtschaft und legten Wert auf familiären Zusammenhalt und gute Nachbarschaft. Allabends wurde gemeinsam gesungen, und so war es nicht verwunderlich, dass Erna Geiger nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs bei der Gründung des örtlichen Kirchenchors mitmachte. Das Singen im Chor war ihr 70 Jahre lang eine wichtige Freizeitbeschäftigung. Beruflich fand sie eine Lehrstelle als Bürogehilfin bei der Firma Siemens in Balingen, und auch da ist ihr in Erinnerung, dass in vielen Abteilungen bei der Arbeit so schön gesungen worden sei.

Sechs Enkel, drei Urenkel

Ihren Ehemann Karl lernte sie im Betrieb kennen und verbrachte mit ihm 50 schöne Ehejahre, bevor er im Jahr 2000 verstarb. Dem Ehepaar wurden zwei Töchter und ein Sohn geschenkt, die alle in der näheren Umgebung leben und die Familie um sechs Enkel und drei Urenkel vergrößert haben.