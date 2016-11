Balingen Erinnerungsstücke gleich wieder weg

Balingen. Mitarbeiter der Abbruchfirma waren beim Ausräumen des Gebäudes, das einem Neubau weichen muss, auf die Bleiglasfenster gestoßen, die mit Staub bedeckt waren. Aufgefallen sind sie einem Balinger, der sich für die Stadtgeschichte interessiert und aus diesem Grund die Erlaubnis erhalten hatte, sich auf der Baustelle umzuschauen. Sein Blick fiel auch auf die Fenster, wobei er gleich davon überzeugt war, dass sie historisch wertvoll sein könnten.

Eine Einschätzung sollte Stadtarchivar Hans Schimpf-Reinhardt vornehmen, weshalb der Balinger mit ihm zur Baustelle ging. Doch die Enttäuschung war groß, als ihnen die Bauarbeiter mitteilten, dass die Fenster verschwunden seien – zusammen mit einer großen Menge Kupferkabeln und Werkzeugen.

Hans Schimpf-Reinhardt bekam aber Fotos zu sehen, die der geschichtsinteressierte Balinger bei seinem ersten Besuch von den Fenstern gemacht hatte. Der Stadtarchivar vermutet, dass sie in der Glaserei Flatt gefertigt wurden, die sich in dem Gebäude befunden hatte. Seiner Einschätzung nach handelte es sich um Fenster einer alten Balinger Gaststätte, die dort gelagert wurden, eventuell von der "Rose" oder vom "Adler". Letzterer befand sich nur wenige Schritte entfernt an der Friedrichstraße.