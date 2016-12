In Balingen trafen sich ehemalige Lehrlinge des Fernmeldedepots Balingen. Von 1961 bis 1978 hatte die Bundeswehr in Balingen in der Filser­straße jährlich 20 Lehrlinge ausgebildet, später reduzierte sie die Zahl auf zwölf pro Lehrjahr. Inzwischen sind aus den damaligen Auszubildenden mit dem Berufsbild Elektromechaniker-Sparte Rundfunk Rentner und Pensionäre geworden. Die Teilnehmer waren aus der Region, aber auch aus Niedersachsen, vom Bodensee, aus der Pfalz und sogar aus Südamerika angereist. So gab es beim Wiedersehen eine Menge zu berichten und viele Anekdoten zu erzählen. Am 18. November 2017 soll es wieder ein Treffen geben. Foto: Privat