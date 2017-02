Balingen Erinnerung an Zwang und Ausbeutung

Balingen. "Wüste" steht für ein Unternehmen der Nazis zur Gewinnung von Treibstoff aus Ölschiefer, bei dem von 1944 bis zum Kriegsende 1945 Tausende von KZ-Häftlingen am Fuß der Schwäbischen Alb ausgebeutet wurden.

Zwischen Dußlingen, Nehren und Zepfenhan entstanden zehn Werke. In sieben KZ-Außenlagern waren mehr als 12 500 Gefangene untergebracht. Auf dem Gebiet der Stadt Balingen, in Engstlatt, Erzingen und Frommern, standen Ölschieferwerke und Lager. Zentrale Einrichtungen waren in Balingen etwa in Schulgebäuden oder im heutigen Amtsgericht untergebracht. Stätten der Erinnerung an Zwangsarbeit und Ausbeutung sind beispielsweise die KZ-Friedhöfe in Bisingen, Schömberg und Schörzingen, ein Museum, die Gedenkstätte Eckerwald und ein Erinnerungspfad mit Ausstellung bei Dormettingen.

2007 hatte sich die gebürtige Engstlatterin Ute Jetter an die Ortschaftsverwaltung gewandt mit der Frage, warum es in ihrem Heimatort keine Erinnerung an das Unternehmen "Wüste" gebe. 2009 stellte der Balinger Martin Sommerer eine ähnliche Anfrage an Oberbürgermeister Helmut Reitemann.