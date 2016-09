Balingen Erinnerung an Räppeleisen wird wach

Erzingen/Geislingen. Respekt, Hochachtung und Freundschaft – das waren die Worte, die das Zusammenkommen von Deutschen und Franzosen am Montagnachmittag an der Hardtwaldhütte bestimmten. Unter ihnen: Sigfried Ostertag und Heinz Diepenbuck. Die ehemaligen Förster haben den Orkan, der 1990 über Baden-Württemberg fegte, miterlebt und die monatelangen Aufräumarbeiten im Anschluss geleitet.

"Hier war alles zerstört", erinnert sich Ostertag und blickt sich auf dem Platz an der Hardtwaldhütte um. Vor allem Fichten seien es gewesen, die dem Sturm nicht standhalten konnten. Als Leiter des Staatlichen Forstamts in Balingen habe er damals die Gesamtverantwortung für die Aufräumarbeiten getragen.

Auf Hilfe habe man nicht lange warten müssen: Etwa 250 Angehörige der deutsch-französischen Brigade rückten an. "Ich erinnere mich noch, wie sie morgens um 7.30 hier auftauchten und mit einem riesigen Engagement loslegten", sagt Ostertag. "Das war richtige Manpower." In Stetten am kalten Markt sei die Brigade damals stationiert, die Unterstützung Teil ihres Dienstes gewesen.