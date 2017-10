Balingen Erinnerung an einen Zeitzeugen

Die 25-jährige Danielle Vosk riet den Schülern der TG-Jahrgangsstufe 13, so oft es gehe in andere Länder zu reisen, fremde Menschen und Kulturen kennenzulernen sowie den eigenen Horizont zu erweitern.

Es entspann sich ein offener und intensiver Dialog, in dem die angehenden Abiturienten unter anderem Unverständnis und Sorge über den Einzug einer rechtsextremen Partei in den Bundestag äußerten. Um so wichtiger sei es, aus der eigenen Geschichte zu lernen und gegen rassistische Tendenzen anzugehen, fanden die angehenden Abiturienten. An aktuellen Entwicklungen in anderen Ländern sehe man, wie schnell Freiheit und Demokratie verspielt seien.