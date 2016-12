Balingen Ergebnisse folgen

Balingen-Heselwangen. In der jüngsten Sitzung des Heselwanger Ortschaftsrats berichtete Ortsvorsteher Berthold Roller unter anderem über die Verkehrssituation in der Weihentalstraße: Dort wurde unlängst die Geschwindigkeit gemessen. Anhand der Ergebnisse soll in der nächsten Gremiumssitzung über das weitere Vorgehen beraten und entschieden werden.