Balingen Erfahrungen nahe an der echten Welt

Für Straubinger gilt dieser bedenkliche Befund jedoch nur bedingt für die vor ihm sitzenden Abiturientinnen und Abiturienten, denn erfahrungsgemäß habe die Mehrheit schon Verträge in dualen Studiengängen, Betrieben oder Kombi-Studiengängen unterzeichnet – und damit eine klare Vorstellung von den nächsten Jahren. Am Technischen Gymnasium hätten sie „in den drei zurückliegenden Jahren Erfahrungen und Fachkompetenz nahe an der "echten‘ Welt" gesammelt und seien so in der Lage, die zukünftigen Anforderungen realistisch einschätzen zu können.

Preise erhielten Tobias Hauser und Ferdinand Raiber (Gesamtschnitt 1,0), Hanna Scherer, Katrin Sauter und Lena Lachenmaier (1,1), Lukas Haßdenteufel, Martha Miriam Schatschneider, Dominik Haage und Martin Haigis (1,2), Maximilian Narr und Tim Conzelmann (1,3), Helen Veit (1,4), Annika Nagat und Julian Beck (1,5) sowie Christian Class (1,6).

Mit Belobigungen ausgezeichnet wurden Steffen Moser und Rafael Janosch Essig (1,7), Nicole Spieß, Fabian Herter, Jessica Steurer, Benjamin Moser und Sarah Blepp (1,8), Michael Schlegel (1,9), Annika Schmundt, Maurice Rummel, Florian Babisch, Rebecca Marquart, Daniel Weckenmann, Fabian Kirschbaum, Moritz Huber, Tobias Schemminger, Thomas Haile, Robin Stotz und Jonas Beck (2,0), Shefkije Morina, Elena Veronika Schluck, Celina Cristobal Chico, Dennis Daiger, Jérôme Bauer und Jonas Zimmermann (2,1) sowie Martin Steuer, Finn Weber, Michael Kostanzer, Sascha Grätsch und Felicia Simon (2,2).

Folgende Sonderpreise konnten vergeben werden: Hanna Scherer, Dominik Haage und Katrin Sauter und Moritz Huber (Technikpreise der Sparkasse Zollernalb), Ferdinand Raiber, Lukas Haßdenteufel, Christian Class und Tim Conzelmann (Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft), Tobias Hauser (Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, Ferry Porsche-Preis, Scheffelpreis und Bischoff-Sproll-Preis), Annika Nagat (Paul-Schempp-Preis), Vjollca Neziri (SMV-Preis).

Die weiteren Abiturienten (in alphabetischer Reihe) sind: Ines Adolf, Anna-Maria Albus, Alida Bahovic, David Becker, Alexandra Berger, Ebru Birinci, Jason Blackschleger, Arel Bostancioglu, Patrick André Braun, Pinar Capar, Elisa Casula, Luca Cecconi, Gabriela Chanyalew, Amos Cimpean, Alisia Dehner, Maik Dehner, Alexander Ferber, Christine Fischer, Nina Fischer, Florian Fix, Janine Fleiner, Marcel Freiberg, Tim Fuhrmann, Aleksej Gamm, Alina Gruber, Elena Hager, Maximilian Harich, Tobias Heim, Johannes Elias Heizmann, Thomas Hochländer, Murat Hodzic, Niko Ilic, Peter Kaletha, Jendrik Kläger, Fabian Klotz, Armin Kmetas, Julia Knobel, Katharina Knutsen, Damien-Joseph Kraus, Mateusz Kurek, Angelina Luznak, Emilio Mazzei, Heiko Meitza, Colin Mengis, Tobias Merkt, Luca Misselwitz, Dominik Müller, Markus Müller, Max Michael Müller, Lukas Mutschler, Vjollca Neziri, Peter Pelludat, Nina Marie Pfister, Patrick Retter, Laura Richter, Eric Roch, Heike Ruderschmidt, Rebekka Saal, Mark Schenk, Michael Schlaich, Cristin Schlotterbeck, Sebastian Seifriz, Lucie Stöckl, Paul Völkle, Ellena Wagenmann, Jannik Walter, Aron Warsinsky, Felix Anton Wietstock, David Will und Björn Zaar.