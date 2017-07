Balingen Erddeponie wird an Landkreis übertragen

Über dieses Thema berät der Technische Ausschuss des Balinger Gemeinderats in der Sitzung am Mittwoch, 12. Juli (17 Uhr, Rathaus), ehe der Gemeinderat Ende des Monats endgültig entscheidet. Damit gehen die Verhandlungen um die "Hölderle"-Zukunft in die finale Phase.

Bereits im Februar hatte der Balinger Gemeinderat beschlossen, den Betrieb der Erddeponie an den Landkreis zurückzuübertragen. Er folgt damit den Gremien anderer Städte und Gemeinden mit Erddeponiestandorten, die angesichts stark rückläufiger Anliefermengen von Erdaushub und gleichzeitg steigender abfallrechtlicher Auflagen und Kontrollvorgaben und in der Folge dauerhafter Verluste denselben Schritt machen.

Zugleich hatte Balingen Forderungen gestellt: Der Landkreis solle "Hölderle" so weiterführen, wie es ist – ausdrücklich als Erddeponie für sogenanntes DK-0-Material, beispielsweise unbelasteten Bauschutt und Boden, sowie mit einem öffentlichen Grünmüll-Zwischenlagerplatz.