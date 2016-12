Balingen Entwicklungshilfe auf eigene Faust

In den Tagen danach hat das Ehepaar das Thema nicht mehr losgelassen: "Wir waren während der folgenden Safari in Gedanken immer wieder bei den Kindern", erzählt der ehemalige international tätige Vertriebsleiter. Also haben sie später auf dem Rückweg nochmal im CCF Halt gemacht, und da stand schon fest: "Wir wollen hier etwas Nachhaltiges bewirken." Besonders identifizierten sie sich auch mit den Werten, die den Kindern im Heim vermittelt werden: "Vor allem der respektvolle Umgang mit Mensch, Tier und Natur, den sie dort lernen, hat uns beeindruckt", sagen sie.

Seither sind sie begeistert von ihrer Idee: Zuerst hatte das Ehepaar Spenden über eine "seriöse Website" zu diesem Zweck gesammelt. "Wir wollen auf keinen Fall, dass das Geld in irgendwelchen dunklen Kanälen verschwindet", erklärt Haigis. Seit Oktober greift aber ein neues Gesetz in Deutschland, das das Spendensammeln über derartige Seiten nur noch eingetragenen wohltätigen Organisationen ermöglicht.

Daher betreibt das Ehepaar nun Entwicklungshilfe auf eigene Faust: "Wir haben Freunde, Bekannte und ehemalige Kollegen in ganz Europa angeschrieben und ihnen von unserem Projekt erzählt", so Haigis. Mühsam kämpfen sie um jeden Euro, und das ohne die Möglichkeit, eine Spendenbescheinigung ausstellen zu können. "Das ist schon ein Hindernis", sagt Haigis, "aber man gründet in Deutschland auch nicht mal eben so einen wohltätigen Verein." Das Engagement einer sechsten Klasse der Gemeinschaftsschule Kleiner Heuberg in Geislingen habe sie "zutiefst berührt": Die hat in diesem Advent auf ihre Wichtelgeschenke verzichtet und spendet das Geld nun an das CCF.

Langer Fußmarsch für dreckiges Wasser

Inzwischen sind mehr als 2000 Euro zusammengekommen. Im Februar fliegen die beiden wieder für knapp eine Woche nach Tansania –­ diesmal nur mit dem Ziel, das gesammelte Geld nachhaltig einzusetzen. "Teilweise müssen die Kinder über 40 Kilometer laufen, um Wasser aus einem dreckigen Tümpel zu schöpfen. Wir wollen einen überirdischen Tank direkt am Waisenhaus mit Trinkwasser füllen", erklärt der 60-Jährige.

Außerdem stünden Decken für je 15 Euro ganz oben auf der Liste, ebenso wie Hühner und zwei Ziegen. Mit Eiern und Milch könnte den Kindern eine nahrhafte Abwechslung im Speiseplan geboten werden, der in der Regel an sieben Tagen in der Woche Bohnen vorsieht. Für die Ziegen wiederum müsse auch ein Zaun gebaut werden, damit sie dem Gemüsegarten fernbleiben.

Am wichtigsten ist dem Ehepaar Haigis aber die Versorgung mit Wasser. "Wenn man die Zustände dort sieht und sich dann den Konsum hierzulande anschaut", sagt Doris Haigis, "dann meint man, die Menschheit habe einen Teil der Welt vergessen." Das Ehepaar wird das CCF jedenfalls nicht vergessen – und wahrscheinlich noch viele Male nach Mto wa Mbu reisen, um die Kinder dort zumindest mit dem Nötigsten zu unterstützen.

Kontakt: karlheinz.hai gis@outlook.com.