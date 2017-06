Balingen Engstlatter lassen das Feuer lodern

Balingen-Engstlatt. Nach dem Kalender findet die Sommersonnenwende auf der nördlichen Erdhalbkugel am 21. Juni statt. Rund um diesen Tag wird vor allem in Schweden mit Gesang, Tanz, Maibaum und Blumenkränzen im Haar vorwiegend am Samstag danach richtig gefeiert. In Deutschland hat dieser Tag zwar nicht ganz diese Bedeutung, trotzdem finden auch hierzulande Sonnwendfeiern statt – so wie in Engstlatt.

Der Engstlatter Albverein hat sich der Pflege des Brauchtums auf die Fahnen geschrieben. Seit 1957 finde diese Feier statt, sagt der Vorsitzende Joachim Bay, allerdings zunächst sehr unregelmäßig. Seit mittlerweile 20 Jahren werde das Fest jedes Jahr auf dem Netzenberg gefeiert.

Über die Jahre hat sich der Ablauf verändert: "Ganz früher war diese Feier noch viel mehr auf Brauchtum bedacht, es gab eigene Lieder und junge Pärchen sind am Ende zusammen über das nicht mehr ganz so lodernde Feuer gesprungen", so Joachim Bay.