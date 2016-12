Balingen Engstlatt behält den Bankautomaten

Balingen. Die Filiale der Volksbank Hohenzollern-Balingen in Engstlatt wird zum Jahresende zwar geschlossen, der Geldautomat aber bleibt: Dies teilte Ortsvorsteher Klaus Jetter in der Sitzung des Ortschaftsrats am Donnerstag mit.

Viele Gespräche habe er in den vergangenen Wochen geführt, unter anderem mit Vorstandsmitgliedern der Volksbank. Hierbei sei ihm versichert worden, dass der Geldautomat "bis auf weiteres" in Engstlatt bleibe. "Das ist eine humane Entscheidung", so Jetters Einschätzung.

Möglich geworden sei diese Lösung unter anderem deshalb, weil die Volksbank ihre Pläne im benachbarten Steinhofen nicht umsetzen konnte, so der Ortsvorsteher weiter. Dort sollte entweder im Drogeriemarkt Rossmann oder im Discounter Aldi ein Geldautomat aufgestellt werden, doch beide Unternehmen hätten sich gegen dieses Ansinnen gesträubt.