Balingen Engelhardts dürfen wieder in Bizerba-Arena

Es sei in der arbeitsrechtlichen Auseinandersetzung eine "einvernehmliche Einigung" erzielt worden, teilten die beiden Parteien am Freitag mit. Die "Angelegenheit" sei damit "umfassend erledigt".

Die TSG hatte Engelhardt im vergangenen September zunächst wegen eines angeblich nicht abgesprochenen Urlaubs abgemahnt, dann gekündigt und in der Folge gegen ihn und seine Ehefrau ein Stadtionverbot für die Bizerba-Arena in Balingen ausgesprochen. Engelhardt ging gegen die Kündigung vor. Ein Gütetermin am Arbeitsgericht Reutlingen brachte im November keine Einigung. In dieser Woche wollte sich das Arbeitsgericht erneut mit der Angelegenheit befassen; unmittelbar davor signalisierten die beiden Parteien ihre Annäherung.

Über Details der nun erzielten Einigung – insbesondere was finanzielle Aspekte betrifft – vereinbarten Engelhardt und die TSG Stillschweigen. Der nun besiegelte Abschluss der Sache bedeutet unabhängig davon einen klaren Sieg für Lothar Engelhardt. Indirekt gesteht die TSG in der Mitteilung, die am Freitag durch die Anwälte beider Seiten gleichlautend versendet wurden, einen Fehler ein: Man bedauere "die aufgetretenen Missverständnisse und Irritationen außerordentlich", und weiter: "Sollten sich die Eheleute Engelhardt persönlich angegriffen gefühlt haben, tut dies der TSG Balingen leid."