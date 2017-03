Balingen Energiemanagement im Kreis zahlt sich aus

Vorausschauende Gerätebeschaffung

Die Einsparungen werden auf eine "vorausschauende Gerätebeschaffung unter energetischen Gesichtspunkten" und auf die laufende Optimierung im Bereich der Gebäudetechnik – etwa den Austausch der Heizungspumpen – zurückgeführt.

Während die Kosten für Wärmeenergie nahezu unverändert geblieben sind, waren die Kosten für die Wasserversorgung um 15 000 Euro (25 Prozent) höher als im Jahr davor.

Die CO2-Bilanz kann sich sehen lassen: Genau wie im Jahr 2014 konnten 49 Prozent der Emissionen aller Schul- und Verwaltungsgebäude kompensiert werden. Allein durch die Generalsanierung der Gewerblichen Schule in Balingen sind nach Angaben der Kreisverwaltung 63 Tonnen CO2 eingespart worden.

Obwohl im Jahr 2015 noch Bauarbeiten an dem Schulgebäude durchgeführt wurden, sind bereits 15 Prozent des absoluten Wärmeverbrauchs eingespart worden.

Auch in den Sporthallen wird weniger verbraucht

Verglichen mit dem Verbrauch 2012 sind es schon fast 60 Prozent. Wegen der im Jahr 2015 laufenden Bauarbeiten werde sich die Einsparung erst im Energiebericht 2016 konkret darstellen lassen, heißt es in den Sitzungsunterlagen.

Auch in den Kreissporthallen Albstadt und Balingen wird gespart: Die neuen Heizungspumpen in Albstadt wirken sich positiv auf den Betrieb der Lüftungsanlage aus und führen zu einer Einsparung des Stromverbrauchs um 22 Prozent. Durch vorausschauende Bewirtschaftung der Halle in Balingen sind 15 Prozent Strom und rund ein Viertel des Wasserverbrauchs eingespart worden.

In Zusammenhang mit den Wärmedämm-Verbundsystemen hat die Verwaltung anhand der Sanierungsmaßnahmen an der Kaufmännischen Schule in Hechingen Kosten und Einsparungen errechnet. Demnach werden ohne Wärmedämmung pro Quadratmeter Außenwand 3,95 Euro im Jahr "durch die Wand" geheizt. Durch das Wärmeverbundsystem, das 75,60 Euro pro Quadratmeter kostet, reduziert sich der CO2-Ausstoß von 8500 auf dann 2100 Kilogramm, die Heizkosten von 2000 auf 477 Euro pro Jahr. Laut Hochrechnung amortisiert sich die Fassadendämmung ohne Berücksichtigung der Energie-Preissteigerung nach etwa 25 Jahren.