Balingen Endspurt fürs Balinger Notariat

Alle Notare im Land hatten die Wahl, ob sie weiter Staatsdiener sein wollten oder vom 1. Januar 2018 an Freiberufler – Grigas, Hermann und Seeger haben sich für die Selbstständigkeit entschieden. Statt Gebühren für den Staat einzutreiben und dafür Bezüge zu erhalten, arbeiten sie künftig auf eigene Rechnung, die Gebühren gehören ihnen allein. Dafür müssen sie an der Wilhelm-Kraut-Straße den laufenden Betrieb finanzieren und die Miete bezahlen. Letzteres bleibt, wenn man das so sagen will, innerhalb der Familie: Die drei Ehefrauen von Grigas, Hermann und Seeger haben sich zur GHS Immobiliengesellschaft zusammengetan, die Eigentümerin des Erdgeschosses sowie der ersten beiden Stockwerke ist, wo künftig das Notariat zuhause ist. Unterm Dach wird eine Wohnung eingerichtet – stolze 184 Quadratmeter groß, Blick auf die Eyach, den Heimlichen Wasen bis zum Hohenzollern.

Beim Richtfest betonte Oberbürgermeister Helmut Reitemann den Stellenwert des Gebäudes für die Stadtentwicklung: Das "stattliche Haus" schließe eine zuvor jahrzehntelang bestehende Lücke an der Wilhelm-Kraut-Straße, dem südlichen Eingang zur Innenstadt. Zudem sagte Reitemann, er sei stolz, dass Balingen auch nach der Reform Standort eines Notariats bleibe. Das sei wichtig für die Stadt.

Für den Zollernalbkreis hatte die Landesregierung noch unter der früheren CDU-FDP-Regierung die Standorte der künftigen Notariate festgelegt: Balingen ist neben Albstadt und Hechingen einer von künftig drei im Zollernalbkreis. Und auch sonst bleibt das Notarswesen trotz der Reform strengstens staatlich reglementiert.

Das Aufgabenfeld der künftig freiberuflichen Notare umfasst Beurkundungen im strengen Sinne – Kaufverträge für Immobilien etwa, aber auch Vorsorge- und Betreuungsvollmachten, Testamente oder Anmeldungen fürs Handelsregister. Was freiberufliche Notare wie Grigas, Hermann und Seeger zudem von anderen Freiberuflern unterscheidet, ist, dass die Zahl der Stellen durch das Land begrenzt wird. Mit der Reform bricht also nicht der schrankenlose Wettbewerb aus: Einfach so ein Notariat eröffnen, wo es einem gefällt – das ist nicht möglich.

Kleinere Standorte wie Schömberg oder Rosenfeld fallen weg – Zentralisierung ist also das Stichwort, der Rückzug aus der Fläche. Was für die Kundschaft bedeutet, dass sie mitunter längere Fahrwege in Kauf nehmen muss. Andererseits gilt nun die freie Notarswahl – man kann sich an denjenigen wenden, der einem, unabhängig vom Wohnort, am ehesten zusagt, den man kennt, dem man vertraut.

Wie ihre anderen Kollegen müssen die Balinger Notare damit künftig vermehrt Eigenwerbung betreiben, auch das bringt das Freiberuflertum mit sich. Denn auch wenn die Konkurrenz durch die Stellenbeschränkung grundsätzlich beschränkt ist, so ist sie doch andererseits riesig: Den Kaufvertrag für eine hiesige Immobilie kann man auch in Hamburg aufsetzen lassen. Teurer wären in diesem Fall nur die Fahrtkosten: Die Notarsgebühren sind bundeseinheitlich gleich hoch.