Balingen Endinger sind auch dieses Jahr sehr aktiv

Der Vorsitzende Marc Eberhart zählte in seinem Rückblick die Unternehmungen des Vereins wie den Backtag beim Jugendhaus, den Einsatz beim Dorffest und beim Kirchenjubiläum an beiden Tagen, das Zwiebelkuchenfest mit Weinprobe beim Jugendhaus, die Landschaftspflegeeinsätze und die Vorführungen des Balinger Volkstheaters in der Turnhalle auf. Er dankte allen, die dabei tatkräftig mitgeholfen haben. Schriftführerin Christel Weber berichtete von weiteren Aktivitäten, Kassenchefin gab einen Überblick über die finanzielle Lage.

Für 2017 stellte Marc Eberhart folgende Termine vor: Das Anbacken im Jugendhaus steht am Samstag, 20. Mai, auf dem Programm, das Zwiebelkuchenfest am 1. Oktober. Das Balinger Volkstheater gastiert am 11. November in Endingen. Außerdem ist im Herbst eine Landschaftspflegeaktion geplant.