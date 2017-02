Balingen Endinger Schlachtfest nun immer im Februar

Traditionelle Schlachtfeste fanden in den Wintermonaten statt. Dann in dieser Zeit waren die Bauern nicht auf dem Feld, und im Winter wurden die Tiere geschlachtet. Meist wurde dies mit einem großen Fest gefeiert. Der Musikverein Endingen hat sein Schlachtfest nun in den Februar verlegt: "Natürlich auch, um die Festtermine im Herbst mehr auseinander zu ziehen", erklärt der Vorsitzende Sascha Schröder.

Zünftige Musik und deftiges Essen

Für die musikalische Umrahmung sorgten die befreundeten Musiker aus Bieringen. Bei zünftiger Polka und einigen Märschen schmeckten den Besuchern Sauerkraut, Leber- und Blutwürste sowie Kassler gleich doppelt so gut. Im Anschluss gab es zu Kaffee und Kuchen nicht nur was auf die Ohren. Die Mitglieder des Kinder- und Jugendchors des Gesangvereins Frohsinn Endingen, "Sing and Dance" gaben auch Tanzeinlagen zum Besten.