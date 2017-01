Balingen Endinger hoffen auf weniger Lärm

In Bezug auf die Schadstoffbelastung hält er die Maßnahme zwar für eine "sinnvolle Idee", ist aber unsicher, ob sie die gewünschte Wirkung erzielt: "Wenn sich der Verkehr künftig mehr staut, glaube ich nicht, dass die Emissionen nachlassen."

Dies befürchtet auch Maria Fahrig, die in der Lehrstraße mit Blick auf die B 27 wohnt: "Was passiert wohl, wenn die Fahrzeuge von Tempo 80 außerorts plötzlich auf 30 runterbremsen? Ich denke, es gibt Stau – vor allem in den Stoßzeiten." Daher glaube sie auch nicht, dass die Tempodrosselung nützlich für die Umwelt sei.

Als Pendler fährt Björn Guderjahn aus Bitz täglich durch Endingen. Er befürchtet, dass sich die neue Geschwindigkeitsregelung "eher hinderlich" auswirken wird. "Gerade für die Anwohner in Endingen wird es wohl länger dauern, bis sie hier raus sind." Er bezweifelt auch, ob der gewünschte Effekt auf die Schadstoffbelastung eintritt, und macht vor allem die vielen Lastwagen für den starken Verkehr verantwortlich: "Sinnvoller fände ich hier eine Maut für Lkw, damit die wieder eher auf der Autobahn bleiben."

Ob die Tempodrosselung wirklich die vom Regierungspräsidium Tübingen beabsichtigte Reduzierung der Schadstoffe in der Luft bewirkt, bleibt abzuwarten: Seit dem 1. Januar misst die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden Württemberg Schadstoffwerte in der Luft an verschiedenen Stellen im Balinger Stadtgebiet – auch an der Endinger Ortsdurchfahrt. Im Februar werden die Messungen ausgewertet. Dann wird sich zeigen, ob die Geschwindigkeitsreduzierung etwas gebracht hat – oder ob ganz Balingen zur grünen Umweltzone wird.