Balingen Endinger fordern Solidarität – und ganztags Tempo 30

Balingen-Endingen (mai). So nicht: Der Endinger Ortschaftsrat toleriert das von der Balinger Stadtverwaltung geplante weitere Vorgehen in Sachen Luftreinhalteplan in keinster Weise. Den Entwurf der Stellungnahme, die demnächst aus dem Rathaus ans Regierungspräsidium Tübingen (RP) gehen soll und in der aus Endinger Sicht für die Luftqualität des Ortsteils essenzielle Punkte verwässert werden, hat das Gremium am Montagabend im wesentlichen abgelehnt.