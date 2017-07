Balingen Endingen verabschiedet Pfarrer Zimmermann

Pfarrer Zimmermann wird am August als Professor für Praktische Theologie an der Evangelischen Hochschule Tabor in Marburg an der Lahn tätig sein (wir haben berichtet).

Seine Verabschiedung fand unter dem vom Kirchengemeinderat ausgerufenen Motto "Danke für sieben gemeinsame Jahre" statt: "Ein Motto, das ich mittragen kann. Auch ich bin allen sehr dankbar für eine Zeit, die mich geprägt und verändert hat", sagte Zimmermann.

Das Sommerfest startete am Vormittag mit dem Gottesdienst, der vom Kirchenchor "Online" mitgestaltet wurde, dirigiert von Anna-Lena Eise­le. In seiner Abschlusspredigt ging Zimmermann auf die Berufung der Jünger im Johannesevangelium ein.