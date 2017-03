Balingen Eltern sind froh – aber es gibt auch Kritiker

Was konkret in den Praxisräumen gemacht werden muss, konnte die Pressesprecherin nicht sagen. Nur so viel: "Die Ausstattung und Gestaltung der Praxisräume erfolgt derzeit; hygienische Anforderungen werden dabei entsprechend berücksichtigt."

"Toll, was sich bewegen lässt, wenn man eine Gemeinschaft ist"

Vor allem die Eltern aus dem Zollernalbkreis begrüßen es: "Super toll, das zu lesen", heißt es in einem Online-Kommentar. "Finde es auch toll, was sich alles bewegen lässt, wenn man eine Gemeinschaft ist. So sollte es bei manch anderen Dingen auch sein."

"Danke an alle, die sich dafür eingesetzt, dafür gekämpft und es möglich gemacht haben", schreibt eine Mutter. Und eine andere: "Endlich mal eine Entscheidung, die in diesem Zusammenhang mit Verstand getroffen wurde." "Klasse, da freuen sich sicher viele Eltern darüber", heißt es in einem anderen Kommentar. Eine Kinder-Notfallpraxis im Kreis sei "dringend nötig".

Aber nicht nur positive Reaktionen gibt es: "Wir nehmen mal an, ein Kind ist wirklich ein Notfall, schreibt ein Leser. "Was soll der Kinderarzt dann machen außer Erstversorgung und den Eltern dann sagen: ›Das Kind muss sofort nach Tübingen.‹ Sorry, dazu braucht man keinen Kinderarzt. Sowas erwarte ich von jedem Arzt, dass er das gebacken bekommt. Somit ist nichts gewonnen außer einer Fahrt von Pontius zu Pilatus, um am Ende doch nach Tübingen zu fahren."

Auch die niedergelassenen Hausärzte aus dem Kreis sind zum Teil skeptisch: Eltern aus dem Kreis Sigmaringen würden es wohl eher vorziehen, nach Ravensburg zu fahren, und solche aus dem Raum Hechingen und Burladingen eben nach Tübingen, sagt ein Mediziner.

Zahl der Wochenend- und Feiertagsdienste ist außergewöhnlich hoch

Was die Zahl der Wochenend- und Feiertagsdienste angeht, die auf die einzelnen Kinderärzte, die an der "Zollernalb-Lösung" beteiligt sind, zukommen, die sei auch außergewöhnlich hoch. Im Schnitt müsse jeder beteiligte Kinderarzt alle fünf Wochen Notdienst machen.

"Wenn ein junger Arzt sich niederlassen möchte, zählt die Zahl der Patienten oft weniger als die Zahl der Notdienste, die anfallen", sagt der Mediziner. Er habe die Erfahrung gemacht, dass das aus Sicht junger Ärzte ein Standortfaktor sei. Sollte der eine oder andere Kinderarzt aus Altersgründen aufhören, werde sich kaum ein Nachfolger finden. Und im Übrigen: In die "normale" Notfallpraxis am Klinikum könne man auch mit einem kranken Kind gehen. Sollte ein echter Notfall vorliegen, "wird das Kind sowieso mit dem Krankenwagen nach Tübingen gebracht".