Balingen ELR-Mittel für 2018 stehen bereit

Im Förderschwerpunkt "Wohnen" konzentriert sich das Programm auf die Innenentwicklung sowie Bestandsgebäude und die Schaffung von zeitgemäßem und bezahlbarem Wohnraum. Nicht gefördert werden Wohnbauvorhaben in der Kernstadt von Balingen sowie in den Stadtteilen Frommern und Weilstetten. Zuwendungsvoraussetzungen sind beispielsweise die Umnutzung von leerstehenden Gebäuden zu Wohnungen und Modernisierungsmaßnahmen zur Erreichung zeitgemäßer Wohnverhältnisse. Bei gewerblichen Bauvorhaben sollen vorrangig Projekte unterstützt werden, die zur Entflechtung kritischer Gemengelagen im Ortskern beitragen, zum Beispiel die Verlagerung emissionsstarker Betriebe in außerhalb gelegene Gewerbegebiete.

Informationen dazu gibt es bei Jürgen Martin, Telefon 07433/17 02 10, E-Mail juer gen.martin@balingen.de, der auch Anträge entgegennimmt. Für Wohnbauvorhaben ist Annette Stiehle, Amt für Stadtplanung der Stadt Balingen, Telefon 07433/170 144, E-Mail annette.stiehle@balingen.de, zuständig.

Eine zeitnahe Realisierung des Projektes ist erforderlich. Die Antragsprüfung erfolgt durch das Regierungspräsidium, die Bewilligung durch die L-Bank. Abgabetermin der Anträge ist der 6. Oktober.