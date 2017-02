Vanessa Ellis, Geschäftsführerin der Balinger Firma ellis Events GmbH, unterstützt seit Jahren die St. Catherine of Siena-Schule mit dem angegliederten Waisenhaus in der indischen Stadt Mumbai. An Weihnachten hat sie die Kinder der Einrichtung besucht und hatte auch eine Spende in Höhe von 1000 Euro im Gepäck. Gesammelt hatten das Team von ellis Events sowie Freunde und Familie der Geschäftsführerin. Diese Summe fließt in ein Betreuungsprogramm, das Kinder nach ihrem Schulabschluss unterstützt, eine höhere Schulausbildung zu bekommen. Es gibt bereits Erfolgsgeschichten: Eine davon ist die von Sachin Poojari, ehemaliger Schüler der St. Catherine of Siena-Schule, der einen High School- sowie Junior College-Abschluss hat und am R.D. National College den Bachelor of Science anstrebt.