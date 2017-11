Balingen Elegant phrasiert und groovender Rhythmus

Frauen spielen Klavier, Cello, Geige, Flöte oder Gitarre. Die in Taiwan geborene und in Hessen aufgewachsene Mimi Grimm spielt Bass. Zupackend, perkussiv, swingend und rockend, je nachdem, was der jeweilige Song braucht.

Einen so präzisen und stets präsenten Bass zu spielen, ist das eine. Das andere: Es ist faszinierend zu erleben, wie Mimi Grimm gleichzeitig so großartig und wandlungsfähig zu singen vermag: Elegant und mit Swing phrasiert sie "On The Sunny Side Of The Street", cool und doch sinnlich macht sie aus dem "Girl" den "Boy From Ipanema".

Voller Lebendigkeit und Soul geraten ihr "I Feel Good" von James Brown und "Hit The Road, Jack" von Ray Charles. Sehnsüchtig intoniert sie die "Autumn Leaves" und den "Blue Moon". Verloren erklingt ihre Stimme bei "Besame Mucho", lakonisch und lässig hingegen bei den Johnny-Cash–Klassikern "I Walk the Line" und "Folsom Prison Blues".