Balingen Einzigartige Begegnung mit Glauben

Unheimlich viele Details könnten bei näherer Betrachtung erkannt werden, daher sei diese Ausstellung auch für Kinder interessant, denn sie seien sehr gute Beobachter, legte Rebhan-Reeck den Besuchern ans Herz. Für Kinder gibt es einen Kindertisch mit Malbildern zu den Hungertüchern. Auch eine Broschüre mit weiteren Informationen zu den jeweiligen Hungertüchern liegt aus. "Diese Ausstellung ist schon etwas Besonderes, zumal Hungertücher in Frommern eine lange Tradition haben, was nicht in allen Gemeinden der Fall ist", erörterte Rebhan-Reeck. "Die Besucher werden das ein oder andere Hungertuch von den Fastenessen der vergangenen Jahren kennen." Es sei interessant, inwieweit sich mit den Jahren die Techniken verändert haben.