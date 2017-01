Balingen Einmal quer durch die Musikgeschichte

Michaela Sommer (Gesang), Uta Münch (Konzertharfe und Gesang), Jörg Sommer (Klavier und Gesang) und Matti Münch (Saxofon): Die vier lassen sich musikalisch nicht festlegen. Sie experimentieren in vielen Stilarten: klassische Kammermusik, Gospel, Rock und Pop, Musical, Big Band… Dabei entsteht eine manchmal gewagte, immer aber aufschlussreiche und unterhaltsame Mischung, die allen Spaß macht, den Musikern und dem Publikum. Und die ständig wechselnde Besetzung sorgt dafür, dass es spannend bleibt.

Die Solo-Konzertharfe: Mit ihr tauchte Uta Münch am weitesten zurück in die Musikgeschichte. Da begrüßte man den Kanon von Pachelbel (das Klavier war Partner) und eine Passacaglia von Händel. Mit einer walisischen Melodie von John Thomas ging es weiter ins 19. Jahrhundert, und noch etwas jünger waren die "Gnossiennes" von Erik Satie und Astor Piazzollas "Libertango" (mit Sopran-Saxofon).

Klavier und Gesang: das ist Jörg Sommers Domäne. Fast in allen Nummern war er aktiv. Hervorzuheben wäre das Lied des Norwegers Rolf Løvland "You Raise Me Up" und der Gospel-Song "You’re My Hiding Place" (mit glockenheller Stimme sang da Michaela Sommer mit). Schließlich der Moderator und Steuermann des Abends mit leuchtendem Sound auf Sopran- oder Altsaxofon: Matti Münch. Ein paar Titel, denen er das Gepräge gab: ein Tango nach Nat King Cole, Songs der Rockband der 80er "White Lion" und der Singer-Songwriterin Carole King, Piazzollas "Oblivion" und der unverwüstliche Evergreen "Somewhere Over The Rainbow", erstmals 1939 gesungen von Judy Garland.