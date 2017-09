Richtig geantwortet beim Schwarzwälder-Bote-Reisequiz: Horst Hoffmann aus Balingen (rechts) hat eine einwöchige Reise für zwei Personen inklusive Flug an die Costa del Sol gewonnen. Den Gutschein übergab Gebietsverkaufsleiter Stefan Holzer in der Geschäftsstelle des Schwarzwälder Boten in Balingen. Foto: Ungureanu