Balingen Eine "spannende Sache" von Anfang an

Balingen. "Die Offene Jugendarbeit ist zunächst anspruchslos. Aber gerade das macht sie so anspruchsvoll", begründet Laub, warum ihm der Umgang mit den Jugendlichen so gut und so lange gefallen hat. Nichts sei vorgegeben. Es gebe zwar einen Rahmen, doch welche Angebote gemacht werden, geschehe im Austausch und unter Mithilfe der Jugendlichen.

Nicht alle Ideen konnten gleich umgesetzt werden, blickt Laub auf die vergangenen knapp vier Jahrzehnte zurück. Doch "viele Sachen" sind entstanden, auch mit Unterstützung der Ortschaftsräte, des Gemeinderats und der Verwaltung: die Jugendtreffs in Engstlatt, Frommern und Endingen, das Sommer-Ferienprogramm, die der 65-Jährige als "Erfolgsgeschichte" bezeichnet, weil nach 30 Angeboten zu Beginn die Kinder inzwischen aus rund 160 auswählen können, die Schulsozialarbeit sowie die mobile Jugendarbeit. Gerne erinnert sich Laub an die Jugenddisco im Tanzcasino, die Rockkonzerte in der Eberthalle und School’s out, wenngleich es diese Veranstaltungen nicht mehr gibt.

Mit einer Einrichtung ist die Person Erich Laub untrennbar verbunden: mit dem Jugendhaus. Als er 1980 als Jugendpfleger zusammen mit Claus Seyfried anfing, gab es das Gebäude schon, aber es musste mit Leben erfüllt werden. Mit den Jugendlichen wurden die Angebote entwickelt, was immer wieder Umbauten notwendig machte. Das Gebäude wurde dem Geschmack der Nutzer stetig angepasst. "Sehr, sehr viel" wurde selber gemacht, wie Laub betont.