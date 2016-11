Balingen Eine "Punktlandung" auf Gehrn

"Eine Punktlandung" nennt Filialleiter Maik Ohmke die rechtzeitige Eröffnung nach dem Neubau und Bezug des Gebäudes im Gewerbegebiet. "Im Mai haben wir angefangen, das alte Gebäude an dieser Stelle abzureißen, und am Samstag haben wir die letzten Waren in die Regale geräumt", berichtet Ohmke.

Deutliche Vorteile der laut Unternehmen "modernsten A.T.U-Filiale Deutschlands" sieht Ohmke vor allem in der Anfahrt und Erreichbarkeit. Die Lage direkt an der Bundesstraße 463 und die damit verbundene Sichtbarkeit bedeute eine enorme Aufwertung gegenüber dem alten Standort. Auch die Zufahrt auf den Parkplatz gestalte sich nun wesentlich entspannter als zuvor.

Im Innern der Filiale ist ebenfalls reichlich Platz. "Wir haben das Konzept modernisiert, indem wir den Kassentresen nach hinten versetzt und direkt am Eingang eine Kundenecke mit Sitzmöglichkeiten eingerichtet haben", erklärt Ohmke den Aufbau des Filialengebäudes. Auch die Werkstatt sei auf dem neusten Stand und für die Wintersaison gerüstet.