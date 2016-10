Balingen Eine magische Welt voller Klangschönheit

Nadia Birkenstock, die 2011 mit dem Global Music Award ausgezeichnet wurde, singt und spielt die keltische Harfe. Wer ihr zuhört, fühlt sich in eine andere Welt versetzt, in eine magische Welt voller Klangschönheit und -tiefe, in die man völlig eintauchen kann, so die Veranstalter. Mit ihren irischen, schottischen und englischen Folksongs sowie vielen eigenen Kompositionen fesselt Nadia Birkenstock ihre Zuhörer von der ersten Minute an. Ihre gefühlvolle Stimme öffne die Herzen ihres Publikums und verleihe dem Konzert stets eine besondere Atmosphäre.

