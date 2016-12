Balingen Eine lustige Adventsgeschichte

Mitgebracht hatte Mispelhorn eine außergewöhnliche Adventsgeschichte des Autoren und Illustratoren Kai Pannen. Der Protagonist, eine Spinne, fängt sich am ersten Advent eine Fliege, fesselt diese und hängt sie in seinem Spinnennetz auf. Sein Plan ist ein gut abgehangener Weihnachtsbraten. Der Braten in spe entwickelt sich aber zur Nervensäge Nummer eins und sorgt so während des gesamten Advents für Wirbel in und um das Spinnennetz.

Den jungen Zuhörern gefiel diese lustige, skurrile Weihnachtsgeschichte gut und es gab großen Applaus.

Ingrid Mispelhorn las die ersten Kapitel dieser Geschichte vor – die Lehrer werden nun im Advent an jedem Schultag ein Kapitel weiter lesen. Gemeinsam mit den Kindern entstand im Anschluss ein großes Spinnennetz.