Balingen Eine Hommage an Udo Jürgens

Zu Gast sind auch vier Original-Stars aus dem Udo-Jürgens-Musical "Ich war noch niemals in New York". Die musikalischen Sternstunden des verstorbenen Jahrhundert-Entertainers leben hier weiter: in einem Konzert, das sämtliche Facetten seines Schaffens aufnimmt.

50 Jahre ist es her, dass Udo Jürgens als erster Österreicher mit dem Titel "Merci Chérie" den Grand Prix Eurovision de la Chanson gewonnen hat. Ein Stück, in dem er sich beim Abschied für die schöne Zeit und all die positiven Augenblicke bedankte.

Durch das Erfolgs-Musical "Ich war noch niemals in New York", an dessen Entstehung er noch selbst mitgewirkt hat, wurde bereits sein Lebenswerk gewürdigt. Nun präsentieren vier Solisten aus der Produktion ihre persönliche Hommage an Udo Jürgens in einem Konzert, das nach einem seiner erfolgreichsten Hits benannt wurde: "Merci Chérie".