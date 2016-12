Balingen Eine eigene Spur für Linksabbieger

Seit Montag waren Arbeiter zugange, um die dafür notwendingen Pfeile und Linien aufzubringen. Das haben die Verkehrsteilnehmer zu spüren bekommen. Denn Ampeln sorgten dafür, dass die Fahrzeuge an der Baustelle vorbeigeleitet wurden. Es kam zeitweise zu langen Staus.

Die Stadtverwaltung geht davon aus, dass an der neuen Abbiegespur Autofahrer, die in Richtung Erzingen unterwegs sind, nicht mehr warten müssen, bis ein Linksabbieger freie Fahrt in die Lehrstraße hat. Dadurch soll sich der Schadstoffausstoß spürbar verringern.

Zudem soll die Einführung von ganztags Tempo 30 auf der Endinger Ortsdurchfahrt den gleichen Effekt haben. Die entsprechenden Verkehrsschilder werden bis zum Jahreswechsel aufgestellt, wie Tiefbauamtsleiter Eduard Köhler mitteilt.