Balingen "Eine absolute Sicherheit gibt es nicht"

"Wir setzen uns natürlich mit diesem dramatischen Thema auseinander", sagt der Geschäftsführer des Handball-Bundesligisten HBW Balingen-Weilstetten, Wolfgang Strobel. Mit Blick auf das heutige Heimspiel gebe es Absprachen mit allen Beteiligten, allerdings gelte schon länger eine höhere Aufmerksamkeit bei den Bundesliga-Heimspielen. Erfahrungen des Terroranschlags in Berlin werden wohl auch in das Sicherheitskonzept des Hechinger Kinder- und Heimatfests mit einfließen. "Wir passen unsere Aktionen jedes Jahr an aktuelle Erfahrungen an", erklärt Tobias Stiefel, Chef der Rottenburger Firma SeCom, die das Sicherheitskonzept für das Hechinger Kinderfest erarbeitet hat.

Tausende Besucher versammeltn sich hier jedes Jahr. Das bisherige Konzept legte den Schwerpunkt darauf, wie hier bei Unfällen eine Massenpanik verhindert werden kann und wie Menschenmassen schnell die Versammlungsorte verlassen können. Aktiver Schutz vor Anschlägen – beispielsweise Beton-Barrieren gegen Lastwagen-Attacken – war bislang kein durchgehender Teil des Konzepts.

"Auf dem Weiher-Festplatz wurde aber schon darauf geachtet, dass die großen Steine dort so gelegt wurden, dass Fahrzeuge nicht einfach auf das Festgelände fahren können", erklärt Tobias Stiefel. Er könne sich vorstellen, dass in diese Richtung nun noch konsequenter Schutzmaßnahmen geplant werden.

Und das nicht nur in Hechingen. Seine Firma betreue viele Festivals und Großveranstaltungen in der Region, berichtet er. Seine Einschätzung: "Es ist zwar schade, dass das notwendig ist, aber das Anschlagsthema wird uns sicher in Zukunft vermehrt beschäftigen."