Balingen Einbrecher dringen nachts in Villa ein

Balingen - Bisher unbekannte Täter sind in der Nacht auf Sonntag in eine Villa im Balinger Engelestäle eingestiegen. Der Einbruch brachte tief in der Nacht einige Balinger um ihren Schlaf – dies deshalb, weil ein Polizeihubschrauber nach Bekanntwerden des Vorfalls längere Zeit rund um das Anwesen am Heuberg kreiste. Anwohner berichteten unserer Zeitung davon, dass der Hubschrauber den Garten der Villa sowie das angrenzende, weitläufige Gelände am Heuberg intensiv ausgeleuchtet habe: "Dort war es taghell", hieß es.