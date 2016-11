Balingen "Ein Vorbild an Leistung und Einsatz"

Balingen/Stuttgart. Unter seiner Leitung sei Möbel-Rogg zu einem Vorzeigeunternehmen in Baden-Württemberg g eworden, sagte die Ministerin bei der Festveranstaltung am Donnerstagabend im Neuen Schloss in Stuttgart. Die langjährige Treue vieler Beschäftigten zum Unternehmen zeige, dass der Erfolg auch von engagierten Mitarbeiten abhänge.

Neben seiner unternehmerischen Leistung zeichne den Senior-Chef des Balinger Möbelhauses auch sein Einsatz für das kulturelle Leben und die Vereine vor Ort aus.

Mit 78 Jahren am Markt könne man mit Fug und Recht behaupten, dass Möbel-Rogg zu den etabliertesten Möbelunternehmen in Deutschland gehöre. Heute beschäftige das Unternehmen 800 Mitarbeiter, sagte Hoffmeister-Kraut in ihrer Laudatio. Das habe bei der Gründung 1938 durch Schreinermeister Karl Rogg noch anders ausgesehen: Nach dem Zweiten Weltkrieg habe der Betrieb in Balingen sechs Mitarbeiter gehabt.