Balingen Ein "Traum" für junge Unternehmer

Seit September betreiben Zirkel und seine Freunde aus der Kursstufe eins ihre Firma im Rahmen des Projekts Junior: Ihre Lehrer sagten, sie könnten beschreibbare Magnetschilder in verschiedenen Größen für den Unterricht gebrauchen. Also gründeten die acht Gymnasiasten die Schülerfirma Magnetality.

Sie bringen die Schilder aus Plexiglas selbst in die richtige Form und bauen sie zusammen – die Beschriftung übernimmt eine Firma in Ingolstadt. Den Verkauf organisieren die Balinger über ihren Onlineshop. Bisher haben sie mehr als 200 Schilder verkauft und damit einen Gewinn von knapp 400 Euro erzielt. Dieser wird zu 100 Prozent gespendet – ein Teil an den Förderverein ihrer Schule, der Magnetality auch mit einem Kredit unterstützt hat, und der Rest an gemeinnützige Organisationen.

Sinn des Projekts Junior sei, dass Schüler erleben sollen wie eine Firma funktioniert. Parallel schreiben Zirkel und seine Kollegen eine Seminararbeit über ihr Unternehmen.

Bis zum Ende dieses Schuljahres soll es Magnetality in jedem Fall noch geben. "Wenn es gut läuft, betreiben wir die Firma danach auch noch weiter", sagt Zirkel. Die Idee an sich sei patentiert, sodass die jungen Männer aus Balingen alle Möglichkeiten für die Zukunft haben. Erst einmal sind sie aber froh, schon so viel erreicht zu haben. Auch mit dem Verlauf der Messe sind sie zufrieden, wie Zirkel erzählt: "Der Zulauf war gut, wir sind schon mit einigen Interessenten ins Gespräch gekommen, die die Idee super finden."