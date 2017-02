Balingen Ein Tanz, lange Reisen und eine große Familie

Kennengelernt haben sie sich bei einem Sommerfest in Täbingen im Jahr 1949. "Das hat alle zwei Wochen stattgefunden und irgendwann sind wir uns beim Tanzen begegnet", erzählt Völkle. Er war ein Jahr zuvor aus der Kriegsgefangenschaft freigekommen. In Frommern machte der heute 89-Jährige eineSchreinerlehre, bevor er in die Versicherungsbranche wechselte.

Knapp drei Monate nach ihrer Hochzeit im Februar, brachte Hildegard im Mai 1952 ihre einzige Tochter zur Welt. Heute hat das stolze Ehepaar fünf Enkel und sechs Urenkel. Die meisten wohnen im Raum Stuttgart. Der Kontakt sei gut, erzählt sie. Regelmäßig kämen die Verwandten zu Besuch nach Weilstetten: "Das sind immer schöne Stunden."

In den vergangenen 65 Jahren habe es auch schwere Zeiten gegeben, betont die heute 83-Jährige: "Im Jahr 1959 haben wir in Weilstetten ein Haus gebaut. Das waren harte Zeiten mit viel Arbeit." Aber auch das habe man gemeinsam durchgestanden, ohne je Zweifel an der Liebe zum anderen. "65 Jahre sind schon eine lange Zeit", sagt Völkle und lacht: "Andere sind da heute dreimal verheiratet."