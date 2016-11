Balingen Ein "sehr gut" und die höchste Punktzahl

Einladung zur feierlichen Gala in Berlin

Patrick Saar absolvierte seine Ausbildung bei der Tuttlinger Firma Kurierdienst Peter Siara e.K. und besuchte die Kaufmännische Berufsschule in Villingen-Schwenningen. Saar war einer der 110 Landesbesten aus ganz Baden-Württemberg, die in Pforzheim vom Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertag (BWIHK) ausgezeichnet wurden. Er gehörte zu den Azubis, die ihre Abschlussprüfung mit "sehr gut" bestanden und zudem die höchste Punktzahl aller Absolventen ihres Ausbildungsberufs erreicht hatten.

Durch seine überragenden Ergebnisse in der Abschlussprüfung hat sich Patrick Saar auch für die Ehrung der Bundesbesten am Montag, 5. Dezember, in Berlin qualifiziert, die im Rahmen einer feierlichen Gala stattfindet. Die Moderation übernimmt Barbara Schöneberger.