Balingen Ein schwäbisch-spanischer Austausch

Die Gruppe hat es sich auf die Fahnen geschrieben, zum Erhalt und zur Vermittlung von Kultur beizutragen. Daher sei es ihnen auch wichtig, bei den Tanzauftritten stets Live-Musik zu spielen, so die Jugendlichen. Ein Kontrabass, eine Bratsche, ein Dudelsack, drei Geigen und eine Klarinette gehören zum Instrumentarium der Volkstanz-Musik-Gruppe.

Diese wird auch dabei sein, wenn im Sommer 22 Jugendliche zwischen zwölf und 17 Jahre nach Saragossa in Spanien reisen. Dort besuchen sie die Tanzgruppe "El Pilar", mit der sie seit Jahren eine Freundschaft pflegen. "Zuletzt waren die Spanier 2016 bei uns. Da sind enge Freundschaften entstanden", erzählt Bruckner.

Vom 28. Juli bis 7. August wollen die Frommerner nun ihre spanischen Freunde besuchen. Unterkommen werden sie in Gastfamilien. "Das ist schon was ganz anderes als in einer Gruppenunterkunft. So kommen wir in direkten Kontakt mit der anderen Kultur."

Es gehe bei den Reisen zwar auch um Kulturvermittlung in die andere Richtung der Gäste, wie Bastian Niklas sagt. Aber vor allem wollten sie Freundschaften pflegen und das Abbauen von Vorurteilen und Berührungsängsten fördern.

"Gerade in diesen Zeiten ist der kulturelle Austausch besonders wichtig", sagt Caroline Bruckner. Natürlich wollen die Schwaben und Spanier auch zusammen auftreten. "Wir sind bereits dabei, einen Tanz einzuüben – die Schäfer-Choreografie", erklärt Caroline Bruckner. Diese wollen sie bis zum Sommer perfekt draufhaben.

Volkstanzgruppe? Am liebsten lebenslang!

Besonders freuen sich die Volkstänzer auf die gemeinsamen Abende, an denen gefeiert, gesungen und getanzt wird: "Wir haben schon ein paar Lieder mit einfachen Refrains ausgesucht, die wir mitbringen wollen und die auch die Spanier leicht lernen können."

Caroline Bruckner und Bastian Niklas sind zunächst für zwei Jahre in ihr Amt gewählt. Wenn es der weitere Weg nach dem Schulabschluss zulässt, wollen die beiden aber "am liebsten lebenslang" in der Volkstanzgruppe aktiv sein. Sie möchten noch möglichst viel zum Vereinsleben beitragen und sich für den Kulturerhalt und -austausch einsetzen. Erst mal freuen sie sich aber auf die große Reise im Sommer.