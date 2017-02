Balingen Ein schnüffeliges und oft blutiges Geschäft

Ihre Hunde sind verwandt. Weissingers Tarik ist der Halbbruder von Rica, etwas älter und auch erfahrener. Tarik und Peter Weissinger haben im vergangenen Jahr weit mehr als 30 Einsätze gehabt. Einer der spektakulärsten und von den Medien landesweit beachtete war die Nachsuche der beiden Hundeführer in Jungingen. Die vier mussten einem angeschossenen, wütenden Keiler nachspüren. Der hatte zuvor Hund und Herrchen eines Hechinger Nachsuchgespannes bereits übel verletzt. Bergwacht und Feuerwehr waren vor Ort, der Jäger musste mit dem Hubschrauber in die Klinik transportiert werden, und sein Hund landete auf dem Operationstisch des Veterinärs. Beide sind inzwischen aber längst wieder wohlauf.

"Sowas ist aber im Vergleich zur Zahl der Einsätze sehr, sehr selten", betont Christina Jehle. Hund und Herrchen seien über den Landesverband versichert, bei den meisten Einsätzen hätten sie Schutzkleidung an. "Der Junginger Einsatz fand zwar ein großes Medienecho, uns beiden sind aber ganz andere Nachsuchen viel eher in Erinnerung", erzählt Weissinger.

Etwa als es galt, in unmittelbarer Nähe der viel befahrenen B 27 bei Mössingen einem angefahrenen Rehbock nachzuspüren. "Wenn der über die Straße rennt und der Hund hinterher, das ist für alle sehr gefährlich", räumt Pastoors ein. Den Rehbock stellten die beiden schließlich an einer Hauswand direkt neben einem Gastank. "Wir haben uns angeschaut, und es war klar: Geschossen wird hier nicht", sagt Weissinger. Er erlöste das angefahrene Tier schließlich mit einem Messer.

Auch Einsätze, bei denen sie körperlich an ihre Grenzen gehen mussten, haben sich den beiden ins Gedächtnis gebrannt. Wenn es stundenlang durch unwegsames Gelände geht, steil bergauf und immer wieder dorniges Gestrüpp im Weg ist. "Körperliche Fitness ist das A und O", betont Pastoors. Ihm ist es wichtig, dass verletzte Tiere nicht lange leiden müssen, dass Nachsuchgespanne im Falle eines Autounfalles oder eines Fehlschusses schnell vor Ort sind, um das Wild zu erlösen.

Deswegen sind Pastoors und Weissinger mit ihren Vierbeinern auch an den Wochenenden oft auf Abruf bereit. In vielen Gemeinden sind solche Service-Hunde von der Hundesteuer befreit. In Mössingen nach einigen Interventionen des engagierten Waidmannes jetzt auch. Das freut Pastoors: "Auf die 90 Euro im Jahr kam es der Stadt nun endlich auch nicht mehr an."