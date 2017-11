Balingen "Ein Mensch lässt sich auf ein Kind ein"

Balingen. "Dieses Vorhaben hat uns schon lange umgetrieben", hält Vorsitzende Tanja Kapaurer fest. Geholfen werden soll Flüchtlingskindern im Alter von drei bis zwölf Jahren, "dass sie sich wieder fühlen und spüren können".

Denn, erklärt Margrit Weinmann Mayer, Vorstandsmitglied im Kinderschutzbund und Heilpädagogin, die Ressourcen und Fähigkeiten der Kinder seien durch die Flucht unterdrückt. Sie lebten in ständiger Angst davor, was auf sie zukommt, und litten mit den Eltern: "Diese Kinder können nicht lernen und sich nicht auf Neues einlassen. Ihre Seele ist völlig aus dem Gleichgewicht."

"Der Kinderschutzbund will den Kindern helfen, dass sie wieder Fuß fassen und sich in die Gesellschaft integrieren können", ergänzt Kapaurer, "damit sie später auch einmal Verantwortung übernehmen." Laut Projektleiterin und Heilpädagogin Tanja Giese habe sich gezeigt, dass die pädagogischen Möglichkeiten in Kindergärten und Schulen nicht immer ausreichten. Gedacht sei an ein "niederschwelliges, heilpädagogisches Angebot" wie Spielstunden, damit die Kinder wieder zu ihren Stärken zurückfinden.